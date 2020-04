Mediante un post su Instagram, Dario Nardella, sindaco di Firenze ha mostrato le immagini delle camere allestite del centro tecnico di Coverciano messe a disposizione dalla FIGC per ospitare i malati di Coronavirus. “Ecco le 54 camere di Coverciano – ha scritto nel post il primo cittadino – che da lunedì ospiteranno i pazienti positivi al #COVIDー19 clinicamente guariti, ma ancora positivi al tampone e impossibilitati a tornare nella propria casa. Grazie FIGC per l’aiuto, Firenze te ne sarà per sempre grata”.