(FOTO) Batistuta e Rui Costa di nuovo insieme per la Fiorentina: le immagini dell’abbraccio al Franchi
L'abbraccio tra Rui Costa e Batistuta
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 18:24
In occasione del Centenario molte ex glorie viola si sono recate a Firenze per festeggiare la storia della Fiorentina.
Proprio durante il riscaldamento di Fiorentina-Frosinone è stato immortalato l'abbraccio tra Rui Costa e Batistuta: un'immagine che non può che scaldare i cuori dei tifosi viola. Ecco le immagini caricate sui social.