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(FOTO) Batistuta e Rui Costa di nuovo insieme per la Fiorentina: le immagini dell’abbraccio al Franchi

L'abbraccio tra Rui Costa e Batistuta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 18:24
(FOTO) Batistuta e Rui Costa di nuovo insieme per la Fiorentina: le immagini dell’abbraccio al Franchi -
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In occasione del Centenario molte ex glorie viola si sono recate a Firenze per festeggiare la storia della Fiorentina.

Proprio durante il riscaldamento di Fiorentina-Frosinone è stato immortalato l'abbraccio tra Rui Costa e Batistuta: un'immagine che non può che scaldare i cuori dei tifosi viola. Ecco le immagini caricate sui social.

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