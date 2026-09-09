Formazione Fiorentina primavera: Out Croci per un problema fisico, Jallow è l'unica punta nel 4-2-3-1

I viola entrano in campo contro l'Atalanta in Supercoppa

Fra meno di sessanta minuti, la Fiorentina Primavera sfiderà l'Atalanta nell'atto conclusivo della Supercoppa. Una vetrina fondamentale per la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli, che ha l'opportunità di arricchire la bacheca del club e al contempo di riscattare una partenza in campionato decisamente a freno di mano, caratterizzata da due pareggi e un ko nelle prime tre uscite.

Un'Assenza Pesante in Casa Viola Per questo appuntamento decisivo, Andreazzoli — fermato da uno stato febbrile e rimpiazzato in panchina dal vice Alessio Aliboni — sarà costretto a rinunciare a una delle sue pedine chiave, l'ala d'attacco Federico Croci, fermato da un risentimento fisico. Indisponibile anche la punta Thomas Campaniello, mentre torna nell'elenco dei convocati il difensore Dennis Beldenti, pronto a subentrare dalla panchina.

Gli Undici Titolari