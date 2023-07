Flachi sicuro: “In una finale farei giocare Parisi e non Biraghi. Arthur ha perso fiducia ma ha qualità”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno soffermandosi sul primo colpo di calciomercato estivo della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Parisi? Un investimento per presente e futuro. Biraghi è quello che ha fatto meno turnover ma poi sarà il campo a decidere. La mia preferenza se ci fosse una finale da giocare? Non avrei nessuna paura a far giocare Parisi.

Arthur? Secondo me non ha avuto fiducia perchè le qualità ce le ha questo ragazzo. Queste occasioni possono essere utili per trovare una squadra in cui far venire fuori le proprie qualità.”

