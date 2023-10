Flachi si esalta: “La Fiorentina non è una sorpresa, può arrivare a qualificarsi in Champions”

Intervistato da Calcionews24 ha parlato l’ex Fiorentina Francesco Flachi. Queste le sue parole: “Sorpreso dalla Fiorentina di Italiano?Secondo me la Fiorentina non è più una sorpresa. La Fiorentina sta avendo un percorso molto importante. Da quando è arrivato Italiano le cose sono cambiate, sta crescendo anno dopo anno. Il primo anno ha raggiunto l’Europa, il secondo anno due finali, quest’anno secondo me si può pensare anche al raggiungimento di un obiettivo importante. Per come ha iniziato e per quello che abbiamo visto a Napoli ci può stare tutto. La Champions è troppo per la viola? No, non si esagera. Poi è vero che Milan ed Inter hanno qualcosa in più. Anche la Roma stessa forse per il suo attacco. La Juve ha certamente buoni giocatori e forse è un po’ avvantaggiata perché non gioca le coppe. Però poi non ne vedo altre, non vedo questo distacco enorme da non poter sognare di poter andare in Champions”.

