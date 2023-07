Flachi promuove Parisi: “Una iena, ha cattiveria agonistica e testa. Alla Fiorentina può migliorare”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Dia? In prospettiva futura è un giocatore che ha fatto bene. Però se io devo andare a migliorare devo cercare dei giocatori più importanti di lui. La Fiorentina se aggiunge qualità può ambire veramente a qualcosa di importante. Dia migliora la situazione considerando quelli che abbiamo in casa?

Parisi? Sicuramente è un ragazzo interessante. Come primo impatto uno può dire che non ha il fisico ma la sua cattiveria agonistica supera tutto…è una iena, mi ha fatto sempre una buona impressione e può anche migliorare

Portiere? Terracciano non ha fatto male. L’attaccante è più importante e la porta non credo sia una priorità. In proiezione futura il portiere me lo vado a trovare e non vado a pagarlo già tanto.”

