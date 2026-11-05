Flachi: "Ora Fagioli non sta facendo bene, va messo in panchina con Oulai titolare per dare entusiasmo"

L'ex giocatore viola ha detto la sua opinione su Fagioli

Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex attaccante viola Francesco Flachi ha analizzato la supersfida di domenica tra Fiorentina e Juventus, soffrendosi sul momento di profonda transizione che stanno attraversando i bianconeri:

Ritengo che questa sia una delle peggiori versioni della Juventus degli ultimi trent'anni, o quantomeno ci andiamo davvero molto vicini. Se i bianconeri non dominano più il campionato come un tempo, a mio avviso, è soprattutto perché si è smarrita quell'identità e quel DNA che figure storiche come Buffon, Bonucci, Chiellini e Del Piero sapevano trasmettere sul campo, senza che siano stati trovati nuovi leader in grado di raccoglierne l'eredità. A questo si aggiunge un vuoto dirigenziale importante, privo ormai di figure carismatiche e di polso come quelle del passato, penso a un Moggi o a un Giraudo. Quanto a me, pur non avendo mai ricevuto offerte dalla Juventus nel corso della mia carriera, da fiorentino doc non ci sarei mai andato, a prescindere dal fatto che potesse rappresentare un salto di qualità per me."

Su Gonçalves: "Su Pedro Gonçalves la questione per me è talmente evidente da non richiedere nemmeno domande: parliamo di un calciatore in grado di fare la differenza vera. Nei venti minuti in cui è sceso in campo ha trasmesso un entusiasmo che in squadra non si avvertiva praticamente da prima dell'inizio della stagione. Ha la straordinaria capacità di calibrare il pallone con i giri giusti ancora prima di riceverlo. La rete di Mastantuono, infatti, nasce proprio dal suo ingresso ed è un dettaglio fondamentale: senza Gonçalves in campo, Mastantuono non avrebbe mai dettato quel movimento a rientrare per poi cercare la conclusione a rete. Lo ha fatto perché consapevole di avere un compagno capace di servirlo con tempi e misure perfette. La presenza di Pedro permette anche a Mastantuono di liberarsi prima della palla, mentre quando l'ex Sporting manca, si ritrova senza punti di riferimento con cui dialogare. In questo momento bisogna ammettere che Fagioli sta rendendo al di sotto delle aspettative, motivo per cui la Fiorentina deve trovare la quadra definitiva contro la Juventus ripartendo proprio da come ha concluso la gara di Reggio Emilia."