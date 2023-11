Flachi: “Nzola è fuori da tutto. Soffre mentalmente ma deve capire che è stato pagato 12 milioni”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Milan? C’è la possibilità di fare il colpo grosso. Sono partite che non c’è neanche bisogno di preparare. La Fiorentina deve migliorare quando c’è da fare il saltino e trovare la continuità ma non è facile perchè giocano di continuo.

Ambiente? Un giocatore deve conoscere l’ambiente e sa che deve dare il 100%. I tifosi della Fiorentina se vedono che dai tutto ti aiutano. La Fiorentina ci ha abituato bene e quindi si chiede sempre qualcosa in più.

Cambio di modulo con Beltran e Nico a sostegno di Nzola? Ci può stare ma io vedo più Bonaventura che viene qualche volta su a fare la seconda punta. Bonaventura va lasciato libero perchè è il giocatore che esce fuori dagli schemi e che dà imprevedibilità.

Nzola? Lui parte avvantaggiato rispetto a Beltran ma sta soffrendo mentalmente. Forse patisce una situazione come la piazza di Firenze ma deve comunque capire che è stato pagato 12 milioni di euro e dopo 6 mesi dovresti essere integrato. Nelle ultime partite l’ho visto fuori da tutto.

Cambio Cabral-Jovic con Beltran-Nzola? Io pensavo che la Fiorentina ci avesse guadagnato ma non mi sembra sia cambiato niente. Mi sembra strano che uno come Beltran, per quanto ho visto in coppa, non riesca ad incidere.”

SI PARLA DI UN POSSIBILE CAMBIO DI MODULO IN VISTA DEL MATCH DI MILANO