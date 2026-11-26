Flachi: "Mastantuono l'unico che ci mette la faccia, gli altri dove sono? Viola Park un centro benessere"

Le parole di Francesco Flachi

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Il Viola Park ormai è diventato l'Asmana, un centro benessere (ride, ndr). Bisogna capire il motivo per cui questa squadra non riesca a trovare il proprio valore e il ritiro può servire a questo. Mi ha fatto molto piacere che un giocatore della Fiorentina ci abbia messo la faccia, ovvero Mastantuono, che è in prestito e ha 19 anni. Ma gli altri dove sono? Da parte sua mi fanno piacere, perché può sbagliare una partita ma ci mette sempre l'anima".

"Mi aspetto che coloro che sono a Firenze da più tempo facciano capire l'importanza di questa maglia. Se qui non dice e fa nessuno niente mi sembra sempre la solita situazione. La mia paura è che se non vinciamo domenica siamo punto e a capo. E se si cambia l'allenatore, chi si prende? Uno per il futuro a cui dare fiducia o un traghettatore? Questo progetto non inizia mai. Se l'ambizione è la salvezza allora mi tengo Vanoli".

"La Lazio è prima, ma non capisco cosa abbiano in più i giocatori loro rispetto ai nostri. Ed è qui che entra in scena l'allenatore. Il gioco in alcuni casi viene anche da solo, ma il problema è l'approccio qui. Le parole che ha detto Vanoli sono forti: se dici che la squadra non è umile non è cosa da poco. Se l'allenatore dice così devo iniziare a lavorare di testa e riportare una concentrazione diversa. Se invece non te ne accorgi il problema è diverso e più grave".