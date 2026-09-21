Flachi: "Mastantuono fa divertire, sono 10 anni che non vedevo mettere dei palloni come questi"

L'ex giocatore viola ha parlato di Franco Mastantuono

A Toscana TV è intervenuto l'ex giocatore Francesco Flachi per parlare di Fiorentina: "Il problema della Fiorentina sono i terzini che non sanno difendere, non appena Valdepenas impara, gioca lui perché ieri Viery ha faticato da quella parte. Il Napoli ha costruito i suoi attacchi proprio lì poi abbiamo messo lui e le cose sono cambiate. Valdepenas non ha giocato perché si temevano diverse infilate come già successo in altre gare."

Prosegue: "Pensavo si vincesse, ma per la prestazione è come se lo fosse e quando il gruppo sarà a posto, voglio vedere come sarà giocare contro di noi."

Su Ndour: "Deve prendersi le sue responsabilità, non spicca mai e spesso perde la posizione, quindi me lo aspetto ad un livello diverso."

Su Mastantuono: "Deve dimostrare ed ha tanta voglia, ha tre giocate possibili ora, mentre gli esterni dello scorso anno non ne avevano. Lui è un divertimento poi è chiaro che deve crescere e maturare perché tiene a volte troppo il pallone, ma va lasciato libero perché mette dei palloni che sono 10 anni che non si vedono."