Flachi: "La Fiorentina non può giocare senza Pedro Gonçalves. Vede la giocata prima degli altri"

Il punto di vista di Francesco Flachi sulla Fiorentina che si appresta a tornare in campo contro il Monza dopo la sosta per le nazionali

Francesco Flachi ospite di Casa Viola, ha parlato delle ultime notizie in vista del ritorno in campo della Fiorentina in programma per lunedi sera sul campo del Monza.

Ecco le parole dell'ex attaccante viola in onda su Toscana TV:

Sulla Fiorentina dopo la sosta:

"Penso che la partita di Genova sia stato un insegnamento anche come atteggiamento e come approccio. Nelle ultime partite la Fiorentina sta crescendo e con la Juve ha giocato alla pari e forse poteva anche vincere. Devono capire che di facile non c'è niente, però ci sono 5 partite dove la Fiorentina se sta bene può portare a casa tanti punti anche per recuperare quelli che ha perso ad inizio campionato. In queste situazioni si cresce, mi auguro che sia una Fiorentina che ha avuto un approccio come contro la Juve e deve andare avanti. Tocca a loro, se la Fiorentina parte bene e fa risultato diventa una conseguenza e puoi prendere lo slancio."

Sul calendario:

"Ora non possiamo parlare di obbiettivi, la situazione della classifica non ce lo può permettere. Ci devono credere loro senza troppa esuberanza, non devono essere presuntuosi ma devono prima dimostrare. Ora parlare di Europa mi sembra una bischerata. Non lo devi dire ma lo devi dimostrare, se dopo queste 4-5 partite riesci a fare un filotto. I giocatori iniziano a stare bene tutti fisicamente,penso che le ultime due partite abbiano dato un'idea sui giocatori su cui puntare. L'allenatore deve essere bravo a tirare fuori le qualità di ogni singolo giocatore. Questa squadra deve essere libera perchè il giovane deve avere spazio e deve poter sbagliare ma con un certo equilibrio. Ci sono cinque partite e non ci sono alibi, devono portare a casa risultati. Con le grandi squadre te la sei giocata alla pari, questo è un anno di crescita."

Sulle parole di Vanoli:

"A me hanno insegnato di provare ad arrivare al limite e cercare di fare tutto quello che è nelle mie possibilità per migliorare e mettermi in competizione. Vedo tante situazioni che non rispecchiano il modo di pensare del nostro calcio, le parole sulla fascia di capitano mi sembrano frasi fatte. De Gea è l'ultimo problema della Fiorentina perchè è un grande campione. Mi sembra di rivedere un film con dichiarazioni banali e scontate, non c'è mai una motivazione per andare a prendere un obbiettivo. Arrivare 12esimo non può essere motivo di soddisfazione con giocatori come Pedro Gonçalves o Mastantuono. Questo non è un insegnamento di crescita di valori e di mentalità, il fiorentino non si accontenta di arrivare 12esimo dopo che ha perso 0-3 col Frosinone in casa nell'anno del centenario. Ad un anno di distanza noi parliamo ancora della fascia di capitano tolta a Ranieri. Conoscendo Fabio non si accontenta del 12' posto"

Sulla probabile formazione:

"Vanoli ha sostituito Fagioli con Oulai perchè il ragazzino riesce a dare più copertura in fase difensiva. Fagioli adesso ci sta che possa partite dalla panchina, in questo momento confermerei il 4-2-3-1 con Goncalves che va a trovare la posizione in campo. La Fiorentina non può lasciare fuori il portoghese perché ti da esperienza e la qualità.Verticalizza, ti mette in porta e vede prima la giocata degli altri. "

Sul mercato:

"Paratici ti può trovare una soluzione che abbia anche un futuro. Se devo prendere qualcuno faccio un cambio. Ma chi te lo da a Gennaio un giocatore forte per darlo alla Fiorentina. Dopo che ho speso per Viery e per Dragusin, vado a prendere un altro centrale? L'acquisto di Gennaio ce l'hai già in casa ed è Atta"