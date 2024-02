Flachi: “La Fiorentina a Lecce doveva vincere, la squadra fa fatica, mi sa di incompiuta”

Ai microfoni di Radio Bruno, l’ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato della partita della Fiorentina a Lecce: “doveva vincere, ha buttato via una vittoria fondamentale perché se a due minuti dalla fine sei in vantaggio, la devi vincere se sei una squadra vera, come spesso capita non è stata brava a gestire la partita e si è fatta recuperare, è una squadra che fa fatica sia fisicamente che mentalmente.”

su Nzola: ” non ho capito la sua posizione, ha spianato la strada al Lecce da quella parte, non è il calciatore che doveva essere.”

sul proseguimento del campionato: ” mi sa di incompiuta, ogni volta che bisogna fare un salto di qualità, non ce la fa, la colpa è anche di un mercato incompleto, sono stati buttati via troppi punti così, la Fiorentina si complica la vita da sola.”