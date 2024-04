Flachi: “Italiano ha buttato un’occasione. Alzarsi così al 90′ inoltrato è puro autolesionismo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex centravanti – tra le altre – della Fiorentina, Francesco Flachi, è tornato a parlare della semifinale persa dai viola per 4-1 contro l’Atalanta: “A Bergamo è mancata forse maturità. Il calcio è stupendo perché imprevedibile, ma alzarsi così al novantesimo inoltrato è puro autolesionismo. Ai supplementari potevi riposarti 10 minuti e organizzarti un attimo. Così Italiano ha buttato un’occasione. La squadra, nei turni precedenti, era passato ai rigori, quindi andare ai supplementari era un punto a favore della squadra di Italiano. Oltre all’allenatore, è mancata anche l’esperienza e la consapevolezza dei giocatori in campo. Potevamo, nonostante tutto, disporsi in marcature preventive, per evitare ed arginare meglio il contropiede”.

L’AIA HA FATTO ARRIVARE SUBITO AI DIRIGENTI DELLA FIORENTINA L’IMMAGINE DEL GOL DI LOOKMAN