Flachi: “Beltran o Nzola? Scelgo l’argentino senza ombra di dubbio. Ha i movimenti da attaccante vero”

L’ex bomber di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport del momento della squadra viola e della situazione in attacco. Le sue parole: “Mi auguro che questa sera venga fuori un risultato positivo, per viversi al meglio le vacanze di Natale e soprattutto per rimanere attaccati in zona Champions. Questo permetterebbe anche a Commisso di fare uno sforzo in più a gennaio. La Fiorentina ogni anno sta migliorando. Sarebbe bello coronare questa stagione con un posto nella massima competizione europea. Bisogna fare i complimenti a Italiano e alla squadra, perché siamo sempre lì. Ci manca solamente da fare quel saltino finale per diventare una grande squadra. Se invece di quelle ¾ sconfitte la Fiorentina fa lo stesso numero di vittorie inizia a diventare pericolosa. Se avesse un attaccante determinante sarebbe tranquillamente tra le prime quattro posizioni del campionato. Guardate Zirkzee cosa ha fatto quando è entrato a Milano contro l’Inter in Coppa. Chi scelgo, ad oggi, tra Beltran e Nzola? Il primo senza ombra di dubbio. Ha i movimenti da attaccante vero. Primo acquisto che deve fare la Fiorentina? A gennaio serve un giocatore per rinforzare, difficile trovare colpi importanti. Il grande acquisto deve arrivare a giugno”.