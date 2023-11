Flachi: “Anche io farei fatica a giocare per Italiano. L’ambientamento è una scusa”

L’ex centravanti – tra le altre – della Fiorentina, Francesco Flachi, ha così parlato a La Nazione del momento in casa viola, soffermandosi anche su Vincenzo Italiano: “Non riesco a darmi delle spiegazioni. E una situazione atipica, non capita spesso di vedere una squadra come la Fiorentina con queste difficoltà. L’allenatore deve trovare soluzioni per esaltare le loro caratteristiche. L’ambientamento è una scusa. Se giochi in A e sei bravo quanto ci metti ad ambientarti. Giocare insieme? Come caratteristiche si, ma poi dovresti far fuori un centrocampista, perché passeresti al 4-2-3-1. Io vedo una squadra che cerca poco la prima punta, preferendo più gli esterni. Per quanto riguarda la gestione degli attaccanti non so se può giovar loro mentalmente. lo farei fatica a giocare per Italiano, perché devo sentire la fiducia della gente e dell’allenatore”.

