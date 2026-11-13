Firicano: "Mi aspettavo i problemi di Dragusin, ha bisogno di uno forte accanto a lui in aiuto"

L'ex difensore viola ha parlato del giocatore rumeno dei gigliati

ntervistato negli studi di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio", l'ex centrale gigliato Aldo Firicano ha analizzato le difficoltà del reparto arretrato guidato da Paolo Vanoli: "Subire venticinque reti in undici giornate non è affatto un segnale rassicurante. Schermare la linea difensiva inserendo un mediano dotato di spiccate qualità di interdizione potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata".

Sulla ricerca di un terzino sinistro"A mio avviso, la vera priorità non riguarda quella corsia. In rosa ci sono già João Mário, un interprete naturale come Valdepenas, e a gennaio rientrerà anche un altro laterale come Parisi. Gli innesti servono in altre zone del campo".

Sul ruolo di Dragusin come possibile leader"Avevo già previsto che gli sarebbe servito del tempo per ritrovare la condizione migliore dopo lo stop per infortunio. Sta seguendo il naturale percorso di recupero e qualche passaggio a vuoto era ampiamente preventivabile. La vera criticità è che nell'organico attuale manca un altro centrale in grado di colmare queste sue momentanee flessioni".

Sulla marcatura stretta su Woltemade"Alla fine le dinamiche delle reti si somigliano molto, tant'è che anche ieri sera Frattesi ha segnato un gol molto simile a quello di Woltemade. Un marcatore puro non guarda tanto il pallone, bensì l'avversario: ed è lì che serve capacità di lettura, un fondamentale che oggi scarseggia nei difensori moderni. Non ne farei una colpa specifica a Dragusin, anche se migliorando questo aspetto si eviterebbero parecchie reti".