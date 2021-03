Firenze non ha trattenuto la propria rabbia, sono diverse le scelte arbitrali che hanno fatto infuriare i tifosi

La città di Firenze, attraverso, i muri virtuali non ha trattenuto la propria rabbia, mentre ieri il club non ha ritenuto di dover aggiungere altro in merito, oltre a quanto già spiegato dal proprio tesserato poco dopo il triplice fischio. A dire il vero tra i tifosi sono tornati in mente anche altri episodi con discusse decisioni arbitrali finite sotto la lente d’ingrandimento. Lo riporta il Corriere dello Sport.

