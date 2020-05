Il sindaco di Firenze Dario Nardella in mattinata ha tenuto una conferenza stampa sulla Fase 2.

Da lunedì riaprono le principali aree verdi di Firenze, il Parco delle Cascine, l’Albereta e l’Antonella. Un’altra parte di parchi saranno riaperti solo dopo la prima settimana. Resta obbligatorio l’uso di mascherine, consigliato l’impiego dei guanti e divieto d’accesso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5. Restano chiusi i giochi per i bambini. Continueranno ad essere utilizzati i droni per il monitoraggio. Riparti anche i cimiteri comunali per tre giorni a settimana con orario ridotto, orario esteso per il sabato.

Dopo alla chiusura per l’emergenza, riapre il Duomo di Firenze, per una preghiera personale, anch’esso con radio ridotto. Resterà aperta solo la Porta dei Canonici. L’utilizzo di guanti inoltre, sarà obbligatorio all’interno di cimitero e di mezzi pubblici.