La Fiorentina continua a lavorare anche per provare a portare subito a Firenze Duncan: nelle prossime ore è in programma un incontro per provare a definire tutti i dettagli con il Sassuolo per il centrocampista. Tra domanda e offerta ballano 2 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere limata nel faccia a faccia in programma oggi. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.