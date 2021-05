Al 20′ Pulgar tira dalla distanza e Soumaoro prende la palla di mano, l’arbitro non ha dubbi è rigore. Al 21′ va dal dischetto Vlahovic e segna l’1-0 per la Fiorentina contro il Bologna. 18° gol in Serie A per il centravanti serbo.

LEGGI ANCHE, FORM.UFFICIALE: IACHINI FA FUORI CASTROVILLI E QUARTA, GIOCA VENUTI SULLA DESTRA, TORNA BIRAGHI