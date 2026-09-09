Fiorentina, una miniera di talenti: Ndour nella top 11 italiana, altri viola presenti nella top 100

Tanti i giovani ancora nell’orbita viola presenti in classifica così come gli ex che sono cresciuti o transitati dal vivaio della Fiorentina

La Lega Serie A ha dedicato un panel ai 100 migliori giovani italiani in Europa, una fotografia del talento azzurro tra Italia e campionati esteri. A curare la classifica è stato Adriano Bacconi, che ha analizzato 121 profili prendendo in considerazione il valore di mercato e soprattutto il minutaggio, ponderato in base al livello dei campionati nei quali i giocatori sono stati impiegati.

Nella graduatoria trova spazio anche una rappresentanza importante di giocatori legati alla Fiorentina. Tra i profili attualmente in viola spicca Cher Ndour, inserito tra i migliori mediani sinistri e nella top 11 complessiva.

I giovani ancora nell'orbita viola

La classifica comprende diversi giocatori che continuano a essere legati al mondo Fiorentina e stanno proseguendo il proprio percorso di crescita.

Pietro Comuzzo (prestito Torino), presente nella top 5 dei centrali destri e anch'egli nella formazione ideale.

Tra i portieri compare Tommaso Martinelli (prestito Avellino), inserito nella top 5 del ruolo. Cresciuto nel settore giovanile viola, il classe 2006 rappresenta uno dei prospetti più interessanti prodotti dal vivaio.

Tra i terzini destri c'è invece Niccolò Fortini (prestito Torino), altro prodotto della cantera viola, attualmente impegnato nel proprio percorso lontano da Firenze ma ancora di proprietà della Fiorentina.

Nella graduatoria trovano spazio anche Eddy Kouadio (prestito Monza), tra i migliori centrali destri, Maat Daniel Caprini (prestito Cesena), inserito tra le ali sinistre, e Tommaso Rubino (prestito Carrarese), presente nella top 5 dei trequartisti. Tre giovani che continuano a gravitare nell'orbita viola e che rappresentano altrettanti profili da seguire con attenzione in prospettiva.

Gli ex viola nella top 100

La graduatoria comprende anche diversi giocatori che hanno vestito la maglia della Fiorentina e che oggi proseguono la propria carriera altrove.

Il nome più importante è quello di Michael Kayode (Brentford), inserito nella top 5 dei terzini destri e citato da Bacconi tra i giocatori di livello élite. Il terzino è esploso giovanissimo in maglia viola prima di trasferirsi all'estero.

Tra i mediani sinistri figura Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), altro prodotto del settore giovanile della Fiorentina, protagonista di diverse esperienze nel calcio professionistico prima di lasciare in estste definitivamente Firenze.

Nella stessa categoria è presente Tommaso Berti (Cesena), che dopo una parentesi nel settore giovanile viola ha intrapreso la propria carriera lontano da Firenze.

Tra i terzini destri figura infine Costantino Favasuli (Napoli), cresciuto nel vivaio della Fiorentina e protagonista di un percorso attraverso diverse esperienze nel calcio professionistico.

Una presenza importante del vivaio viola

La fotografia complessiva restituisce una presenza significativa della Fiorentina nella top 100 dei migliori giovani italiani. Ndour rappresenta il presente, Comuzzo, Martinelli e Fortini il patrimonio ancora legato al club, mentre Kouadio, Caprini e Rubino fanno parte dell'orbita viola. Kayode, Amatucci, Berti e Favasuli sono invece alcuni degli ex giocatori del vivaio presenti nella graduatoria.

Un dato che conferma la capacità del settore giovanile viola di produrre talenti in diversi ruoli e di accompagnarli verso il calcio professionistico. Per la Fiorentina, la sfida è quella di individuare per ogni talento il percorso più adatto, tra inserimento in prima squadra, prestiti e continuità di impiego. La top 100 italiana conferma la bontà del lavoro fatto in questi anni.

La top 11

Edoardo Motta; Davide Bartesaghi, Honest Ahanor, Pietro Comuzzo, Michael Kayode; Cher Ndour, Breno Bidon, Luca Koleosho, Facundo Buonanotte, Alvaro Montoro; Pio Esposito.