Fiorentina su Njie, Amorim lo esalta e dà un indizio: “È molto rapido e forte. Credo che lo venderanno”

Amorim esalta Njie e dà un indizio sulla sua permanenza a Torino

Il tecnico del Milan Rubén Amorim ha parlato ai Alieu Njie del Torino, calciatore su cui la Fiorentina ha messo gli occhi come svelato da Gianluca di Marzio. Amorim in sala stampa ha esaltato Njie e ha dato un indizio di mercato, queste le sue parole:“Bisogna fare i complimenti ad Abate, nel finale ha messo Njie, un’ala molto rapida e forte, dovrebbe essere titolare ma credo che lo venderanno.”