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Fiorentina sepolta dai fischi del Franchi a fine primo tempo (0-0)

Fischi da tutto lo stadio Franchi al duplice fischio dell'arbitro Damato: il pubblico non apprezza la prestazione della squadra di Sousa, lenta e prevedibile come non mai. I viola hanno rischiato di s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2016 13:46
Fiorentina sepolta dai fischi del Franchi a fine primo tempo (0-0) - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta. Foto Fiorenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta. Foto Fiorenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Fischi da tutto lo stadio Franchi al duplice fischio dell'arbitro Damato: il pubblico non apprezza la prestazione della squadra di Sousa, lenta e prevedibile come non mai. I viola hanno rischiato di subire lo 0-1 da parte dell'Atalanta in almeno tre occasioni, anche se hanno avuto l'occasione di passare già al 4', con Toloi che ha rischiato una clamorosa autorete. Orobici pericolosi con Kessiè che spara alle stelle da ottima posizione e con Conti. Difesa viola troppo spesso in bambola e squadra nel complesso troppo molle: serve cambiare, ed in fretta, per dare una scossa e portare a casa tre punti che sarebbero davvero fondamentali.

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