Fiorentina rock e n’roll, Pellegrino: “Io e Franco suoniamo insieme, lui la chitarra e io la batteria”

Pellegrino e Mastantuono: una nuova band per la Fiorentina

Approfittando della sosta del campionato, l'attaccante viola si è raccontato a cuore aperto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi non soltanto sul suo momento personale e sul peso specifico del gol alla Juventus, ma anche sul lavoro quotidiano con Paolo Vanoli e sull'inserimento del connazionale Franco Mastantuono.

Secondo te Mastantuono può ereditare la maglia numero di Messi all'Argentina? Franco ha la per­so­na­lità per farlo, l’ha già indos­sata in pas­sato, ma non è l’unico, ci sono altri che pos­sono por­tarla come Lau­taro e Nico Paz. Non esi­ste un altro Messi, non ha senso fare para­goni. Chi pren­derà la dieci non dovrà avere pres­sioni: andrà aiu­tato. Lo frequento fuori dal campo. Siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suo­niamo insieme, io la bat­te­ria e lui la chi­tarra. Adesso sto impa­rando a suo­nare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per stac­care la spina.