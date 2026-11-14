Fiorentina rock e n’roll, Pellegrino: “Io e Franco suoniamo insieme, lui la chitarra e io la batteria”
Pellegrino e Mastantuono: una nuova band per la Fiorentina
Approfittando della sosta del campionato, l'attaccante viola si è raccontato a cuore aperto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi non soltanto sul suo momento personale e sul peso specifico del gol alla Juventus, ma anche sul lavoro quotidiano con Paolo Vanoli e sull'inserimento del connazionale Franco Mastantuono.
Secondo te Mastantuono può ereditare la maglia numero di Messi all'Argentina? Franco ha la personalità per farlo, l’ha già indossata in passato, ma non è l’unico, ci sono altri che possono portarla come Lautaro e Nico Paz. Non esiste un altro Messi, non ha senso fare paragoni. Chi prenderà la dieci non dovrà avere pressioni: andrà aiutato. Lo frequento fuori dal campo. Siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suoniamo insieme, io la batteria e lui la chitarra. Adesso sto imparando a suonare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per staccare la spina.