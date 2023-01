Fiorentina verso la prossima sfida: la Viola in campo il 4 gennaio contro il Monza

Per la Fiorentina si avvicina la prossima sfida di campionato che vedrà i gigliati scendere in campo contro il Monza. Il match è in programma per il 4 gennaio 2023, la prima giornata di campionato del nuovo anno che rappresenta un appuntamento molto atteso da tutti coloro che attendono di monitorare i risultati Serie A in tempo reale.

L’evento segnerà anche per il team dei Viola la ripresa dopo la lunga pausa dovuta alla Coppa del Mondo disputata in Qatar, che ha visto trionfare l’Argentina nella finale del 18 novembre.

Reduce dalla sconfitta contro il Milan, la squadra di Vincenzo Italiano deve ancora smaltire la delusione causata dall’autogol di Milenkovic che ha chiuso il match nella tredicesima giornata decretando la vittoria degli avversari a San Siro per 2-1.

Prognostici Fiorentina-Monza

In attesa di affrontare il Monza, la Viola è anche impegnata nelle ultime due partite amichevoli prima della pausa natalizia, contro il Lugano e la Primavera. Un periodo denso di impegni che non impedirà ai gigliati di focalizzare l’attenzione sul primo match del 2023, che sarà seguito dalla partita contro il Sassuolo da disputare in casa il 7 gennaio.

I prognostici non sembrano sfavorevoli alla squadra guidata da Italiano, che fatta eccezione per la disfatta contro il Milan ha comunque portato a casa numerose vittorie: per la Serie A, infatti, il team viola ha vinto contro Spezia, Sampdoria e Salernitana, ma non sono mancati i successi nella Conference League contro Heart of Midlothian, Basaksehir e Rigas Futbola Skola.

Il Monza, al contrario, ha subito una sconfitta nella partita amichevole disputata contro il Lugano, che ha avuto la meglio pur segnando solo un goal.

Il destino di Sofyan Amrabat

Per Vincenzo Italiano è ora fondamentale rimettere insieme la squadra in vista del proseguimento del campionato, soprattutto tenendo conto delle numerose assenze per infortunio o per altre tipologie di indisponibilità che hanno coinvolto Venuti, Gonzalez, Sottil, Castrovilli ma anche Kouame e Ikoné.

Attualmente l’attenzione è interamente rivolta verso Sofyan Amrabat, che insieme al suo Marocco ha dato il meglio di sé durante i Mondiali in Qatar e che dovrebbe essere in procinto di tornare in Italia.

Stando ali ultimi rumors, infatti, il centrocampista è sotto osservazione non solo dal Liverpool ma anche da molti altri club, tra cui il Milan, il Tottenham e l’Atletico Madrid. Il contratto del ventiseienne con la Fiorentina dovrebbe scadere nel 2024, tuttavia l’obiettivo è quello di trattenere Amrabat prolungandone il proficuo ingaggio, probabilmente sfruttando l’opportunità di rinnovare il contratto tuttora in corso.