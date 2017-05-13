Fiorentina, prevendite fiacche. Franchi semivuoto contro la Lazio
Contro la Lazio la Fiorentina si gioca l'ultima possibilità per entrare in Europa ma lo stadio sarà semivuoto in segno di protesta. La medicina..
I numeri della prevendita non sono incoraggianti. D’altra parte, al «Franchi», i giorni del tutto (o quasi) esaurito sono ormai lontani nel tempo. Eppure oggi a Firenze arriva la Lazio, ’nemico’ storico negli incroci della tifoseria, e sempre oggi la Fiorentina si gioca l’ultima (concreta) chance per l’Europa League: ma niente. La prevendita è andata a singhiozzo, quasi a voler trasformare la contestazione degli slogan ’contro’ e degli striscioni in un altro tipo di contestazione. Quella, appunto – come evidenziato a suo tempo dal presidente del Coordinamento – del non andare allo stadio. E di ’macchiare’ il «Franchi» di poco gradevoli spazi vuoti.
Il futuro e le idee di mercato sono molto probabilmente il vero e unico ’calmante’ del momento. Il significato del resto è chiaro: Firenze vuole concentrarsi il più in fretta possibile sul domani. Su quella che sarà la stagione della ripartenza.
A scrivere così è La Nazione