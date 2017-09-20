Una Fiorentina meravigliosamente imperfetta cerca il miracolo in casa dei campioni d'Italia

Nessuno ci crede degli addetti ai lavori. Ma forse questa può essere l'arma in più. La riflessione di Benedetto Ferrara sulla Repubblica

Ragazzi in trasferta. Carichi, emozionati, in cerca di gloria vera, quella che solo la conquista dell’impossibile può regalarti. Vai Fiorentina, che tanto non ci crede quasi nessuno. E questa è la tua forza. Beh, in fondo un piccolo pensierino ogni tifoso ce lo fa. Perfino i più pragmatici, quelli concreti che sfuggono l’arte del sogno e preferiscono la fredda prigione fatta di numeri e confronti. La Juve è un monolite: due partite in casa, sei gol, due vittorie, sei punti e tutto il resto sono dettagli. Sì, è durissima, però stavolta male che vada va secondo pronostico e in campo si corre per ribaltare tutto. E questa squadra meravigliosamente imperfetta di sicuro ci proverà (stasera ore 20,45), e lo farà secondo le regole del suo allenatore, quello che quando i suoi riprendono il vantaggio toglie un attaccante aggiungendo un difensore.

Benedetto Ferrara La Repubblica