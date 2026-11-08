Fiorentina-Juve finisce 2-2 al Franchi! In gol nei viola Pellegrino e Njie

Partita frizzante al Franchi, la viola si fa raggiungere due volte dai bianconeri. Annullato il gol del 3-2 a Dragusin

Undicesima giornata di campionato per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che oggi, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze affronta la Juventus di Luciano Spalletti. La viola è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Nella Fiorentina ancora assente Arthur Atta, il francese è sempre alle prese con un sovraccarico funzionale all'addome e pertanto come sottolineato dall'allenatore tornerà solo quando sarà al 100%. Servirà dunque pazienza. Rientra Luca Ranieri, ancora ai box Marin Pongracic, il quale tornerà a disposizione dopo la sosta.

PRIMO TEMPO. Al 4' Fiorentina subito avanti! Corner battuto dentro da Gonçalves sul secondo palo, Pellegrino tutto solo in area colpisce il pallone di testa e sigla l'1-0 viola. Esplode il Franchi, l'argentino esulta alla Batistuta con l'iconica mitraglia. Al 10' calcio d'angolo battuto da Koopmeiners, colpisce il pallone di testa McKennie, palla che si spegne di poco a lato. Al 13' giallo per Cabal. Al 21' Cabal stoppa il pallone di petto al limite dell'area e calcia, De Gea fa buona guardia e allunga la palla in angolo. Al 21' altra occasione per la Juve con Cabal. Al 22' giallo per Bremer. Al 24' Njie dentro per Mastantuono che colpisce la palla ma non trova lo specchio. Al 32' la Juve pareggia i conti. Kolo Muani salta Viery e mette dentro per Woltemade che batte De Gea. Al 37' De Gea salva su Woltemade. Al 42' conclusione dalla distanza di Ndour, palla che si spegne sul fondo. Al 42' Pellegrino recupera un pallone nell'area bianconera, palla dentro per Pedro che non riesce a colpire nel modo giusto il pallone. Al 46' Pedro crossa sul secondo palo dove arriva Pellegrino che anticipa Cabal ma non riesce a trovare lo specchio. Dopo 1' di recupero, Colombo manda le due squadre negli spogliatoi, è 1-1 al al Franchi.

SECONDO TEMPO. Al 49' Mastantuono per Njie che calcia ma viene murato. Al 49' giallo per Oulaï. Al 52' Douglas Luiz calcia dalla distanza, palla sul fondo. Al 54' la Fiorentina torna avanti! Jimenez dentro, Vicario respinge la palla che resta lì, Njie è il più veloce di tutti a metterla dentro. Al 56' azione personale di Mastantuono che si accentra e calcia con il sinistro, palla di poco a lato. Al 56' triplo cambio nella Juve, fuori Woltemade, Cabal e Boga, dentro Zhegrova, Alajbegovic e Celik. Al 58' Viery salva sul pallone messo alle spalle della difesa viola. Al 59' cross di Zhegrova per Douglas Luiz che si divora la rete. Al 64' fuori Pedro ed Oulai, dentro Fagioli e Brescianini. Al 66' la Juve acciuffa il 2-2 su calcio d'angolo con Bremer, si fa scavalcare da Dragusin. Al 73' giallo per Spalletti. Al 73' giallo per Kolo Muani. Al 78' dentro Ekhator, fuori McKennie. All'82' calcio d'angolo di Mastantuono dentro, Dragusin segna ma l'arbitro ravvede una spinta del difensore viola. Si resta sul 2-2 al Franchi. All'86' dubbio cambio Fiorentina, fuori Pellegrino e Njie, dentro Gnonto e Njie. All'89' dentro Gatti, fuori Lucumì. Al 92' Brescianini ci prova dalla distanza, fa buona guardia Vicario. Al 93' Mastantuono calcia sul primo palo, c'è Vicario. Al 94' Beto si gira e calcia, palla sull'esterno della rete. Dopo 4' di recupero arriva il triplice fischio di Colombo, finisce 2-2 al Franchi.