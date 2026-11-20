Fiorentina, il paradosso del 4-2: quando vince, lo fa lontano da Firenze e senza mezze misure

C'è una statistica che racconta meglio di tante analisi il volto particolare della Fiorentina di questa stagione

di Raffaele Donsì

C'è una statistica che racconta meglio di tante analisi il volto particolare della Fiorentina di questa stagione. Le due vittorie conquistate finora in campionato sono arrivate entrambe lontano dal Franchi, entrambe con lo stesso punteggio: 4-2. Un dettaglio curioso, quasi insolito, che restituisce l'immagine di una squadra capace di accendersi improvvisamente, ma che non ha ancora trovato un equilibrio sufficientemente solido per trasformare le proprie qualità in continuità.



Quattro gol lontano da Firenze: le vittorie viola hanno un copione particolare



I successi rispettivamente contro Venezia e Sassuolo hanno consegnato alla Fiorentina un dato singolare: due vittorie in Serie A, entrambe con quattro reti realizzate e due subite. Non una semplice coincidenza numerica, ma un elemento che fotografa il modo in cui la squadra è riuscita, almeno in alcune occasioni, a esprimere il proprio potenziale offensivo.La Viola ha dimostrato di poter essere pericolosa, di avere giocatori capaci di accendere la partita e di costruire occasioni in serie. I 17 gol segnati nelle prime undici giornate raccontano una produzione offensiva tutt'altro che sterile, soprattutto se rapportata alle difficoltà incontrate nel trovare continuità di risultati.

Il problema, però, è che il calcio non premia soltanto chi riesce a segnare. E proprio qui emerge il contrasto più evidente della stagione: la Fiorentina ha già incassato 25 reti, un dato che evidenzia quanto la fase difensiva abbia rappresentato finora uno dei principali ostacoli alla crescita del gruppo.

La fragilità che cancella il vantaggio: otto punti lasciati per strada



La Fiorentina è tra le squadre che hanno perso più punti dopo essere passate in vantaggio: otto punti lasciati per strada, un dato che rappresenta uno dei campanelli d'allarme più significativi dell'avvio viola.

È una statistica che cambia la prospettiva dell'analisi. Non si tratta solo di una squadra che fatica a costruire risultati, ma di una formazione che in diverse occasioni è riuscita a indirizzare la partita sulla retta via senza riuscire poi a conservarne il controllo.

La capacità di segnare quattro gol in trasferta dimostra che il potenziale offensivo esiste. La difficoltà nel proteggere i vantaggi, invece, suggerisce che il problema possa essere legato alla gestione dei momenti della partita, alla compattezza e alla capacità di abbassare i ritmi quando necessario.



Un solo clean sheet: il dato che spiega più di tutti le difficoltà



A completare il quadro c'è un'altra statistica particolarmente significativa. In questa stagione, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle competizioni ufficiali: il 3-0 contro il Pisa in Coppa Italia, disputato il 15 settembre.

Il dato è emblematico. Una squadra che riesce a segnare quattro reti in due occasioni, che ha mostrato qualità e capacità di creare situazioni offensive, ma che allo stesso tempo fatica a costruire una partita difensivamente ordinata per novanta minuti.

Il paradosso del 4-2, dunque, non è soltanto una curiosità da statistica. È una fotografia di una Fiorentina che ha ancora un'identità da consolidare, un potenziale da valorizzare e un equilibrio da ritrovare. La trasferta di Monza rappresenterà un'altra occasione per capire se la squadra riuscirà a trasformare le proprie qualità in qualcosa di più stabile. Perché il talento per accendersi sembra esserci. La sfida, adesso, è imparare a non spegnersi.

Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del corso di Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa organizzato dall'Élite Football Center.