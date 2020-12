CorSport, Fiorentina, Duncan sarà tra i convocati. Biraghi? Se non ce la fa, pronto Barreca

Domani al Franchi arriverà il Sassuolo, il calendario ora è davvero fitto. I gigliati devono riorganizzarsi, serve cambiare marcia. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha analizzato le condizioni di Cristiano Biraghi e di Alfred Duncan. Quest’ultimo ha accusato delle noie muscolari, comunque nulla di grave. Per domani potrebbe essere tra i convocati. Biraghi anche dovrebbe esserci, se non ce la fa, pronto Barreca il quale ha disputato un buon fine gara contro l’Atalanta.

