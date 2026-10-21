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Fiorentina contro la Lega A: "Risposte non soddisfacenti, a rischio credibilità del sistema"

Il club viola contesta le spiegazioni sugli episodi arbitrali contro il Como

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2026 09:47
Fiorentina contro la Lega A: "Risposte non soddisfacenti, a rischio credibilità del sistema" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina ha preso atto della risposta della Lega Serie A in merito alla richiesta di chiarimenti sugli episodi arbitrali contestati nella sfida contro il Como, ma ha giudicato insufficienti le spiegazioni ricevute, affidando a una nota ufficiale la propria replica: "La Fiorentina prende atto della risposta della Lega Serie A ma ritiene le controdeduzioni non soddisfacenti e non esaustive in quanto non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic. Il Club continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema".

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