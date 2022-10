Fiorentina con il differenziale peggiore (-8) rispetto al 21/22 in attesa che giochino Verona e Samp

Scrive Goalist.it, nell’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, troviamo in base alla classifica attuale un interessante confronto relativo ai punti ma anche alle posizioni in classifica delle squadre rispetto alla stagione di Serie A 2021/22. Un curioso dato che emerge, e che fa piuttosto pensare, è quello relativo alla Fiorentina. La squadra di Italiano è reduce da un avvio complicato, dopo 11 giornate ha ottenuto soltanto 10 punti in classifica. I gigliati hanno il differenziale più negativo fra i club della massima serie italiana (-8) rispetto alla scorsa stagione in attesa del Verona che deve giocare e della Samp. Gli scaligeri ad oggi sono fermi ad un differenziale di -7, mentre i blucerchiati di -6. Dopo 11 partite, il campionato passato, la squadra di Rocco Commisso era al 7° posto in classifica, oggi invece si colloca al 14°.