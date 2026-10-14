Fiorentina-Como, arbitra Di Bello: con lui 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per i viola

Designata la squadra arbitrale per la sfida di domenica alle 15:00, valida per la settima giornata di Serie A.

Sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, a dirigere Fiorentina-Como, gara valida per la settima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15:00. Per la partita dello stadio Franchi è stata ufficializzata anche l'intera squadra arbitrale, con un bilancio complessivamente favorevole ai viola nelle precedenti gare dirette dal direttore di gara pugliese.

Ad affiancare Di Bello saranno gli assistenti Bindoni e Monaco, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Marcenaro. Al VAR ci sarà Paterna, con Pezzuto nel ruolo di AVAR.

Sono tredici i precedenti tra la Fiorentina e Di Bello, con un bilancio di sette vittorie viola, tre pareggi e tre sconfitte. Numeri che sorridono alla squadra toscana, chiamata ora a cercare un risultato positivo anche nella sfida contro il Como. L'ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando Di Bello ha diretto una sola partita della Fiorentina: il netto successo per 4-1 in trasferta contro la Cremonese.