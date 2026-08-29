Fiorentina, avanti per Njie: ma Abate lo convoca comunque per Sassuolo-Torino
La trattativa tra Fiorentina e Torino è in fase avanzata, ma il centrocampista resta a disposizione di Abate per la sfida contro il Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 16:09
Nonostante gli ultimi aggiornamenti positivi nei contatti tra Fiorentina e Torino, con un accordo per Njie sempre più vicino sulla base di circa 15 milioni di euro, il calciatore svedese resta comunque a disposizione di mister Abate.
L’attaccante figura infatti tra i convocati del Torino per la sfida di oggi alle 18:30 contro il Sassuolo.