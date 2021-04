Fiorentina-Atalanta segna il debutto della Serie A sulla tv Usa: soddisfazione per Commisso

Sarà Fiorentina-Atalanta la prima partita di Serie A che verrà trasmessa domani, per la prima volta nella sua storia, dalla televisione americana ABC, fra le prime emittenti degli USA. Una scelta che renderà soddisfatto Rocco Commisso da sempre in prima linea per esportare la visibilità del nostro calcio oltreoceano come dimostra anche il suo recente intervento nella trattativa per la cessione dei diritti del campionato italiano alla CBS dalla prossima stagione. Lo riporta Tuttosport.

