Fiorentina, adesso o mai più!

Con la vittoria di domenica sera contro la Salernitana per 2 a 0, la Fiorentina può guardare al futuro prossimo con grande entusiasmo. Belotti e compagni lotteranno per la conquista di ben due trofei: Coppa Italia e Conference League. Essere arrivati a competere per questi obiettivi non è una casualità, quanto la diretta conseguenza dell’ottimo lavoro di mister Italiano, che nonostante la mancanza di una punta di spessore è riuscito comunque a costruire un gruppo in grado di fare male in avanti esprimendo un buon calcio. Certo, in campionato la viola non viene da un periodo particolarmente esaltante – le recenti sconfitte con Milan e Juventus stanno pesando sull’attuale classifica – forse anche a causa dei tanti impegni infrasettimanali che ne hanno rallentato il cammino. Sicuramente tale mancanza potrà essere perdonata dalla tifoseria, se a fine stagione Firenze alzerà al cielo almeno una coppa.

Con l’Atalanta si parte dal vantaggio dell’andata, e contro il Bruges…

La stagione della Fiorentina con il ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta e la semifinale di Conference League con il Bruges è entrata ormai nella sua fase più calda. Se contro la Dea si parte dal bel vantaggio di una rete a zero della gara di andata, che fa ben sperare per l'approdo in finale, contro i belgi ci vorrà la miglior Fiorentina per ottenere il passaggio del turno. Ricordando le recenti difficoltà in campo europeo (per avere la meglio sul Viktoria Plzeň ci sono voluti i tempi supplementari) il prossimo impegno internazionale risulta piuttosto equilibrato, sebbene la viola sia data leggermente favorita dai principali bookie.

Attenzione ai dettagli

Per eliminare l’Atalanta, euforica dopo il passaggio del turno in Europa League ai danni del Liverpool, la Fiorentina non dovrà lasciare nulla al caso. Tradotto: dovrà fare grande attenzione ai dettagli, per esempio evitando di attaccare con troppi uomini durante la fase offensiva. Non solo: durante la fase difensiva non dovrà abbassare eccessivamente il proprio baricentro. Soltanto in questo modo la viola arriverà in finale, pronta a giocarsi la Coppa Italia o con la Juventus o con la Lazio. Per quanto riguarda invece l’Europa, la squadra di Italiano sarà chiamata a reggere l’atletismo del Bruges (i nerazzurri contro il Paok sono apparsi fisicamente brillanti), squadra che non dispone di talenti importanti ma è sempre sul pezzo sino allo scadere dei novanta minuti. Tra gli altri dettagli che riguardano il cammino dei belgi in Conference League ci sono i seguenti dati:

8 vittorie su 10 partite disputate

Soltanto 5 goal subiti

22 goal realizzati (2,21 media a partita)

425 palloni recuperati (42,5 media a partita)

85% precisione passaggi

Questi numeri ci dicono che la Fiorentina giocherà contro una squadra molto attenta a non perdere palla e brava a chiudersi quando attaccata.

L’imprevedibile Nico González

Quando disponi di un giocatore imprevedibile come Nico González, che contro il Viktoria Plzeň ha giocato una partita non all’altezza per poi deciderla all’improvviso con un guizzo dei suoi, sognare è lecito. La viola si augura che l’argentino, che potrebbe lasciare a fine stagione, trovi un po’ di continuità per ripetersi quando il pallone peserà tantissimo: contro Atalanta e Bruges.