Fiorentina 7° per rapporto tiri/goal fatti, nelle prime 10 solo Napoli, Torino e Juve hanno fatto peggio

Il noto portale Transfermakt ha stilato una speciale classifica basata sulla capacità delle squadre di trasformare in goal i tiri effettuati verso la porta avversaria. In questa classifica la Fiorentina si trova al 7° posto avendo tirato 558 volte ma avendo segnato solo 42 goal con una percentuale di realizzazione del 7.5%, davanti alla Fiorentina si trovano tutte le squadre impegnate nella corsa all’Europa come Lazio, Bologna, Atalanta e Roma. Impressionanti i numeri della Roma che occupa il 1°posto perché pur avendo tirato solamente 495 volte ha segnato 56 goal con una percentuale del 11.3%, buoni anche quelli dell’Atalanta che con 504 tiri e 55 goal ha una percentuale 10,9%. A fare la differenza è la qualità dei giocatori presenti nei reparti offensivi delle due squadre perché giocare Dybala e Lukaku o Scamacca e Lookman aiuta a trovare più facilmente la via del goal pur con meno tentativi a disposizione.

