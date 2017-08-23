Fine p.t. Real Madrid-Fiorentina: 2-1 al 45'. Gol di Veretout, palo di Astori. La cronaca...

Un Real Madrid ampiamente rimaneggiato (solo Ramos e Ronaldo i titolari in campo), si impone per 2-1 sulla Fiorentina al termine del primo tempo. Maioral e Ronaldo rimontano il gol di Veretout, segnat...

Un Real Madrid ampiamente rimaneggiato (solo Ramos e Ronaldo i titolari in campo), si impone per 2-1 sulla Fiorentina al termine del primo tempo. Maioral e Ronaldo rimontano il gol di Veretout, segnato dopo pochi istanti di gioco. Da segnalare un palo colpito da Astori su calcio d'angolo.

Dal punto di vista del gioco, si nota ancora un ritardo della Fiorentina dal punto di vista dell'affinità, ma, soprattutto, una difesa ancora troppo fragile, soprattutto sulle fasce, dove il Real Madrid ha vita facile. Buone le prove di Eysseric e Simeone, ma anche di Badelj e Veretout. Superbo Cristiano Ronaldo, assistman e autore di uno spettacolare gol in diagonale dalla lunga distanza.