FIGC: “Stop al sostegno a Infantino: si allontana la candidatura alla presidenza FIFA”

La FIGC ha preso una dura decisione attraverso un comunicato ufficiale

La FIGC ha deciso, attraverso un comunicato, di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA, le cui elezioni sono previste per marzo 2027. La scelta, condivisa con la UEFA e il presidente Aleksander Čeferin, riflette il dissenso verso alcune recenti iniziative sulla governance e sulle competizioni internazionali. Il presidente federale Gabriele Gravina ha ribadito la volontà di collaborare con la UEFA e le altre federazioni europee per un calcio basato su merito, solidarietà, sostenibilità e attenzione ai tifosi. Un modello fondato sul confronto e sulla responsabilità, secondo la FIGC, che ha permesso al calcio europeo di crescere senza rinunciare ai suoi principi.