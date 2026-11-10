Ferrari sul nuovo Franchi: "Speriamo di poterci giocare nella stagione 2029/2030"

“Io ho vissuto due proprietà, quella dei Della Valle e quella della famiglia Commisso, ed entrambe volevano uno stadio per la Fiorentina"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato dal palco durante il Social Football Summit. Ecco le sue parole:



Quanto sono importanti le infrastrutture per la crescita di una società calcistica?“Le infrastrutture sono basilari per un club di calcio. In Toscana anche i club più piccoli stanno cercando di realizzare uno stadio o un training center. Gli stadi in Italia sono indietro, ma a Firenze siamo già operativi da anni. Adesso manca l’ultima parte per completarlo. Noi abbiamo cercato un accordo con il Comune ed è fondamentale avere un team di persone qualificate che sappiano cosa fare e dove guardare. In uno stadio moderno, oggi, ci sono tante strutture e servizi, come bar, ristoranti, alberghi e asili. Ovviamente tra pubblico e privato possono esserci delle problematiche, ma i lavori sono avanti e speriamo di avere la nostra Fiesole per l’inizio del prossimo campionato. Noi siamo fortunati ad avere una proprietà che ci ha permesso di portare avanti questo progetto e dobbiamo ringraziare la famiglia Commisso”.Qual è la scelta più importante da compiere prima di iniziare un progetto per uno stadio?“Io ho vissuto due proprietà, quella dei Della Valle e quella della famiglia Commisso, ed entrambe volevano uno stadio per la Fiorentina. Si vuole sempre creare una casa in cui i tifosi possano sognare insieme a te ed è giusto realizzare una struttura moderna, bella e funzionale”.A che punto siete con il progetto?



“Abbiamo fatto la prima proposta e il Comune ha dato parere positivo. Poi ci sarà un bando pubblico e noi speriamo di poter subentrare. Adesso la Fiesole sta prendendo forma e nella stagione 2029/30 speriamo di giocare nel nuovo Franchi”. Lo riporta TMW