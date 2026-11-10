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Ferrari sul nuovo Franchi: "Speriamo di poterci giocare nella stagione 2029/2030"

“Io ho vissuto due proprietà, quella dei Della Valle e quella della famiglia Commisso, ed entrambe volevano uno stadio per la Fiorentina"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2026 17:36
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Ferrari sul nuovo Franchi: "Speriamo di poterci giocare nella stagione 2029/2030" -
Acf Fiorentina
Nuovo Franchi
Alessandro Ferrari
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Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato dal palco durante il Social Football Summit. Ecco le sue parole:

Quanto sono importanti le infrastrutture per la crescita di una società calcistica?“Le infrastrutture sono basilari per un club di calcio. In Toscana anche i club più piccoli stanno cercando di realizzare uno stadio o un training center. Gli stadi in Italia sono indietro, ma a Firenze siamo già operativi da anni. Adesso manca l’ultima parte per completarlo. Noi abbiamo cercato un accordo con il Comune ed è fondamentale avere un team di persone qualificate che sappiano cosa fare e dove guardare. In uno stadio moderno, oggi, ci sono tante strutture e servizi, come bar, ristoranti, alberghi e asili. Ovviamente tra pubblico e privato possono esserci delle problematiche, ma i lavori sono avanti e speriamo di avere la nostra Fiesole per l’inizio del prossimo campionato. Noi siamo fortunati ad avere una proprietà che ci ha permesso di portare avanti questo progetto e dobbiamo ringraziare la famiglia Commisso”.Qual è la scelta più importante da compiere prima di iniziare un progetto per uno stadio?“Io ho vissuto due proprietà, quella dei Della Valle e quella della famiglia Commisso, ed entrambe volevano uno stadio per la Fiorentina. Si vuole sempre creare una casa in cui i tifosi possano sognare insieme a te ed è giusto realizzare una struttura moderna, bella e funzionale”.A che punto siete con il progetto?

“Abbiamo fatto la prima proposta e il Comune ha dato parere positivo. Poi ci sarà un bando pubblico e noi speriamo di poter subentrare. Adesso la Fiesole sta prendendo forma e nella stagione 2029/30 speriamo di giocare nel nuovo Franchi”. Lo riporta TMW

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