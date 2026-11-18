L'intervista Ferrari parla chiaro: "Oggi la situazione economica è pesante. Dobbiamo dare il massimo per uscirne fuori"

Il direttore generale della Fiorentina, Ferrari, parla anche del fatto che che il club lavora alla proposta definitiva per il Franchi, in una trattativa cordiale con il Comune

Il rapporto con la famiglia Commisso. E quello con Fabio Paratici. Le fibrillazioni del presente, le ambizioni sul futuro e i messaggi sul Franchi che sarà. Tutto senza dimenticare e trascurare il cuore della curva e dei tifosi viola e la politica della Federcalcio.

Alessandro Ferrari, direttore generale viola, mette (volentieri) questi argomenti sul piatto e accetta di raccontarsi. Di raccontare il suo momento e quella della Fiorentina.

«Come sto vivendo questa stagione? Beh, se teniamo conto che è quella del Centenario, che è il primo anno senza Rocco e che dopo tre giornate avevamo già cambiato allenatore... direi che la prima parte è stata tosta. Difficile. Poi, certo mi ricordo e vi ricordo, che la nostra squadra è nata per essere letta in prospettiva, che si sono stati 13 nuovi innesti e che è un anno di ripartenza. Servirà un po’ di pazienza, anche se nel calcio, si sa bene, la pazienza non è esattamente l’atteggiamento più diffuso».

Pazienza e tanti soldi, visto gli investimenti e le ricapitalizzazioni che sono usciti dal bilancio firmato dalla famiglia Commisso...

«Ne approfitto subito per sottolineare questo: dopo la morte di Commisso poteva non essere scontato che Catherine e Giuseppe avessero le stesse motivazioni del padre. E invece hanno deciso e voluto subito portare avanti il progetto di Rocco. E vogliono andare avanti e fare bene. Oggi, è vero, la situazione economica è pesante, ma le volontà della famiglia sono chiare. Dovremo dare il massimo, anzi di più, per migliorare la situazione economica che si è creata e che dobbiamo affrontare con il massimo dell’impegno».

Servirebbero aiuti, non crede? E qui il discorso può scivolare subito nella direzione dello stadio...

«Lo stadio per ogni società sportiva, dalla serie C alla serie A, come in ogni paese del mondo è un asset fondamentale che può aiutare un club a migliorare i risultati economici e quelli sportivi».

A proposito a che punto siete nell’operazione per cooperare con il Comune di Firenze?

«Stiamo lavorando per presentare la nostra proposta definitiva. Tutto, possiamo dirlo, sta andando avanti con la massima cordialità e rapporti sereni nella trattativa con l’amministrazione. Il peso economico del nostro apporto è quello che ormai tutti sapete (55 milioni più un montante indicativo di 30/40 milioni per gli arredi interni ndr), poi ovviamente c’è la questione dell’utilizzo della nuova struttura».

Lo stadio che vorrebbe o che sogna lei, Ferrari, qual è?

«Uno stadio che dovrà essere vissuto, sul modello dei tanti che abbiamo visto girando un po’ per l’Europa. Uno stadio dove non si va soltanto solo per apprezzare lo spettacolo sportivo, ma per viverlo. Per aver spazi d’incontro come quelli in Inghilterra dove i calciatori si danno il cinque con i tifosi... Ma vi ricordo che comunque sia, noi parteciperemo alla realizzazione di un progetto, di uno stadio che non è quello che avevamo disegnato noi».

Le ambizioni della famiglia Commisso, il nuovo stadio e... cos’altro servirà alla Fiorentina per diventare grande davvero?

«Di stare, rimanere ed essere tutti uniti. Noi, la gente, la città».

E i tifosi?

«Alla curva nessuno di noi può chiedere di più di quello che hanno sempre fatto e stanno facendo. Loro, i nostri tifosi, anche in questa stagione di fibrillazioni ci sono sempre. Stanno facendo ancora una volta qualcosa di pazzesco. La sequenza di sconfitte con cui è iniziata questa stagione è stata terribile, ma alla fine loro sono sempre stati lì. E soprattutto sono stati accanto alla loro squadra. A noi».

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione