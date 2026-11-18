Intervista Ferrari: "Federcalcio? Manterremo la parola data a Malagò. Futuro? Dalla Fiorentina verrà fuori il meglio"

Per le elezioni della presidenza federale, Ferrari conferma che la Fiorentina ha mantenuto la parola data a Malagò

Andiamo in Federcalcio: la Fiorentina come si mette al tavolo delle elezioni del presidente ormai dietro l’angolo?

«Il calcio italiano non è in un momento semplice. Il calcio italiano ha bisogno di unità d’intenti e di ripartire con un’armonia di idee e di progetti. Noi avevamo dato la nostra parola a Malagò e abbiamo mantenuto la nostra posizione. Ci sono da unire lavori e intenti che servono a tutti, come la politica dei giovani o anche quella che riguarda il mondo della tifoseria che ogni domenica è la vita del pallone».

A che si riferisce?

«Alle difficoltà di chi vuole o meglio vorrebbe seguire la propria squadra in trasferta. Qui ci sono problemi di ogni tipo. Di prezzi molto alti, di difficoltà nel poter avere accesso all’acquisto e all’organizzazione stessa di una trasferta. Guardiamo attorno e vediamo che in Europa, ad esempio, esiste un ‘prezzo bloccato’ per i settori riservati alle tifoserie lontano dalla stadio di casa... Io credo che a questo bisognerà iniziare a pensare».

Chiudiamo guardando avanti, magari ripartendo da quel concetto di pazienza che ci diceva prima: dove potrà arrivare questa Fiorentina, la Fiorentina di oggi?

«Sono convinto che le difficoltà che abbiamo affrontato e stiamo superando dopo l’avvio del campionato adesso siano alle nostre spalle. Voglio pensare che dalla Fiorentina verrà fuori il meglio, il bello che sappiamo possa esserci dopo averla ricostruita e trasformata in estate. Certo non è detto che poi, in futuro, come accade nella vita, ci siano altre situazioni più complicate da vivere e da affrontare. Ma lo ripeto, se saremo tutti uniti, noi con la città, con la gente, con i tifosi, con chi insomma vuole bene alla Fiorentina, alla fine riusciremo ad arrivare dove vogliamo arrivare».

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione