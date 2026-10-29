Ferrara: "Vanoli ha detto che era un sogno allenare la Fiorentina, ad ora è un incubo nero"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina prima della gara con l'Atalanta

Intervenuto ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha tracciato un'analisi senza filtri sul momento della Fiorentina, spaziando dal confronto con altre realtà del campionato fino alle prospettive dell'imminente match contro l'Atalanta.

Il confronto con la Serie A: "Invidiare non serve, ma la Lazio è un modello"

Sulle dinamiche del campionato e sui termini di paragone per i viola, Ferrara si è espresso chiaramente:

"Non è bello guardare sempre il vicino che fa bene ed invidiarlo, ma è giusto individuare dei modelli da cui trarre ispirazione. In questo momento, al di là dell'Inter che viaggia su livelli altissimi e del Como per i motivi che conosciamo, è la Lazio la squadra che lascia più perplessi ed stimolanti riflessioni. Giocano praticamente senza pubblico in casa e con il settore ospiti sempre pieno in trasferta, eppure continuano a fare ottimo calcio e a vincere. Il tutto con un allenatore che, fino ad oggi, non aveva ottenuto grandissimi risultati in carriera".

Atalanta, un'occasione da sfruttare: "Classifica nera, ma no all'autodistruzione"

Puntando il faro sulla partita del Franchi, il giornalista ha richiamato l'attenzione sulla delicata situazione di classifica e sul momento dei bergamaschi:

"Con l'Atalanta ci attende una sfida fondamentale, soprattutto per una graduatoria che purtroppo ci riporta ai tempi bui della gestione Pioli. Nell'ultimo periodo la Fiorentina ha smarrito le proprie certezze casalinghe: prima il Frosinone, poi altre squadre sono venute a vincere a Firenze. Domani si affrontano due compagini palesemente in difficoltà, con numeri diversi ma non troppo lontani. L'Atalanta sta soffrendo l'uscita da quel recinto tattico in cui ha viaggiato per dieci anni, si sente un po' spaesata ed è fresca di rimonta subita dal Frosinone. Per la Fiorentina è un'opportunità d'oro: dobbiamo rimanere positivi ed evitare assolutamente di scivolare in un vortice autodistruttivo".

La critica a Vanoli: "Basta incubi, servono possesso e coraggio"

Infine, Ferrara si è soffermato sulla guida tecnica di Paolo Vanoli, analizzando le scelte tattiche più recenti e indicando la strada per la ripartenza: