Ferrara: "Vanoli ha detto che è un sogno allenare questa squadra, allora deve trovarle il vestito giusto"

Il giornalista ha parlato di mister Paolo Vanoli

Il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato il momento complicato della Fiorentina dopo la sconfitta di Genova, sottolineando l'importanza cruciale della prossima sfida contro il Como: "La classifica è bruttina rispetto alle attese, la partita di Genova è stata preparata male. Il grande problema della Fiorentina è il centrocampo, che in entrambe le fasi non riesce a dare un contributo. Il momento è delicato, perché col Como bisogna assolutamente vincere, è un crocevia importantissimo, anche se non ancora decisivo.

Vanoli è un buon allenatore, così come Paratici è un buon direttore sportivo, anche se non è il Messia, ma ha vinto tanto e va rispettato. La Fiorentina ha bisogno di fiducia, serve ritrovare la prestazione ed il risultato positivo, è fondamentale. Una squadra nuova non è detto che debba impiegare mesi per assemblarsi. Vanoli ha avuto tre settimane per lavorare, praticamente un altro ritiro… non bisogna continuare a scaricare le colpe su Grosso, che ha già pagato per quanto visto.

Vanoli ha detto che è un sogno allenare questa Fiorentina, che è ambiziosa come spesa e qualità, ma deve trovare equilibrio. Le spiegazioni non sono né filosofiche né atletiche, alla squadra manca coscienza di se stessa… ma che mostra un po’ di presunzione. L'obiettivo ora è scacciare le paure e le ansie per non finire in un gorgo come quello della passata stagione."