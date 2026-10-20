Ferrara: "Una sconfitta a Milano ci può stare. Vanoli faccia un salto per capire la Fiorentina"

Le parole di Benedetto Ferrara sulla difficilissima partita della Fiorentina contro l'Inter e sulle mosse di Paolo Vanoli

Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento delicato che sta attraversando la Fiorentina, soffermandosi sulle difficoltà della squadra, sull'aspetto mentale e sulle scelte di Paolo Vanoli. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla situazione della Fiorentina

"Da una parte c'è l'idea che, guardando la classifica, la situazione sia drammatica e che si ripeta la stagione scorsa. Dall'altra, però, c'è l'appiglio che questa squadra abbia qualcosa di interessante per rialzarsi. Ci sono tante incongruenze quest'anno. Mi auguro che la Fiorentina, da qui alla sosta, riesca a liberarsi mentalmente dei problemi. Una sconfitta a Milano ci può stare, l'importante è andare lì e farsi rispettare. L'aspetto psicologico del calciatore farà la differenza, perché a San Siro ti vedono tutti. Questa è una squadra giovane, senza leader. Ha detto delle cose che non ho compreso in alcune interviste. Se le leggi come le ha dette, ti fai delle domande e hai bisogno di fartele rispiegare, perché non si sono capite".



Sulla partita contro il Como:

"Si sono viste delle cose perché il Como ti fa giocare e ha voluto giocarsela alla pari. Poi ci sono state delle scelte arbitrali discutibili, che tutti sappiamo. Njie ha avuto due occasioni clamorose. Il Como gioca e quindi gli spazi li lascia. A Genova, nel primo tempo, la Fiorentina era ancora in ferie. Noi sappiamo che ci sono giocatori di qualità e cervello, alcuni giovani e altri no, ma ci sono 60 milioni fuori squadra in questo momento, Oulai e Atta. Ma te, te lo puoi permettere? Boh.

Il Como sono anni che lavora con quell'allenatore, fregandosene dell'avversario. La Fiorentina, invece, fa la formazione in base all'avversario e questa rosa non è stata costruita per il gioco di Vanoli. Per questo voglio dire che anche l'allenatore viola deve fare un saltino per capirla, visto che, secondo il suo parere, è una squadra che “fa sognare”.