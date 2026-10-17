Ferrara: "Un conto è avere pazienza, un altro è il masochismo in purezza. Coraggio ragazzi, il Como vi aspetta"

Già, perché al Franchi arriva il Como. La Fiorentina vince e tutti i catastrofismi spariranno dal tavolo. Fabregas ti frega e poi c’è l’Inter a Milano

Continuiamo a spendere valanghe di soldi per ritrovarci sempre a guardare la classifica dal fondo, dovendo pure fare i conti con interrogativi indecifrabili, tipo le statue sull’isola di Pasqua o i cerchi disegnati nel grano. Mah. Lotito non ha speso una lira, ha assunto un tecnico collezionatore di esoneri e sta lassù. E noi? Noi ancora a fare i conti con fobie che credevamo dissolte da rivoluzioni societarie, spese importanti e allenatori che vanno e vengono. No, non stiamo drammatizzando, questa è semplicemente la realtà dell’oggi. Dopo di che c’è tutto il tempo per risalire la china. Siamo a metà ottobre, c’è l’olio novo, i funghi e magari spunta anche una Fiorentina degna di questo nome. La società invita tutti ad avere pazienza. E fa bene. Non è che esistano alternative, e poi questa squadra che a Genova è entrata in campo con mezz’ora di ritardo ha bisogno di tutta la nostra passione. Forse sarà stato per via del fuso orario, che non pensavamo fosse contagioso. Se lo avesse patito solo Franchino sarebbe stato fisiologico. Ma tutta la squadra no, anche perché ci risulta che tra Firenze e Bagno a Ripoli non si debba spostare le lancette dell’orologio.

Ma guardiamo avanti. E allora ecco a voi una bella frase fatta: la prossima partita sarà fondamentale. Fatta ma vera. Già, perché al Franchi arriva il Como. La Fiorentina vince e tutti i catastrofismi spariranno dal tavolo. Fabregas ti frega e poi c’è l’Inter a Milano. E allora il fantasma di Pioli riappare al Viola Park e davanti ai nostri occhi. Sì, certo, c’è anche il pareggio, che comunque ti lascia sempre lì e poi dipende sempre da come arriva. Vabbè, ricordiamolo sempre: Vanoli, prima di essere riassunto, in una intervista disse che allenare questa Fiorentina sarebbe stato un sogno. Il che gli impedirà qualsiasi lamentela sul mercato e lo spingerà a realizzare questo sogno, vero o mediatico che sia.

La verità è che tra essere stilosi ed essere vincenti c’è sempre un gap da coprire. Cosa manca lo abbiamo capito tutti (ci riferiamo al centrocampo), e affidarsi all’alibi della squadra giovane può essere credibile ma fino a un certo punto. Il Vanoli 2 ha il compito di costruire una squadra con uno scheletro definito. Di far diventare dei ragazzi di talento giocatori veri e di dare intensità e compattezza al gioco. Altrimenti tutta questa potenzialità resterà tale. E, dopo una stagione paranoica, non sarebbe proprio il caso. Perché un conto è avere pazienza (se non l’avessimo avuta avremmo tifato un’altra squadra), un altro è il masochismo in purezza. Coraggio ragazzi, il Como vi aspetta. Kean è infortunato (strano) e regalare tre punti ai vostri tifosi e alla vostra classifica ora deve essere il solo vero obiettivo. Ecco quando una frase fatta spiega la pura e semplica verità.

Lo scrive stamattina in edicola Benedetto Ferrara su La Nazione.