Ferrara su Dragusin: "Ero contento del suo arrivo, ma non lo consideravo un salto di qualità"

"Se si prende due gol a partita, non è semplice fare una stagione tranquilla o importante"

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina, ecco le sue parole:

"Vedo il bicchiere mezzo pieno perché sono ottimista. Squadra motivata e formazione coraggiosa, il problema è che ci sono delle falle. Se si prende due gol a partita, non è semplice fare una stagione tranquilla o importante. L'allenatore analizzerà queste falle, che nascono anche dal centrocampo: ho visto bene Oulai, Ndour no ma se piace tanto agli allenatori un motivo ci sarà...Se rientrerà Atta, e spero rientri presto, sperò non sarà più una questione di modulo ma di possibilità.

Sulla difesa? Indubbiamente quando si parla di gioventù Viery è il primo e ci racconta di come certe ingenuità siano dettate dal suo esordio nel campionato italiano. Io poi ero contento che fosse arrivato Dragusin ma non pensavo fosse un salto di qualità rispetto a Pongracic. Paratici stravede per lui e se lo porta sempre dietro.

Le priorità in vista del mercato di gennaio? Io direi un centrocampista di rottura ma il paradosso è che la Fiorentina ha speso 30 milioni di euro sulla difesa. Si spera che prima o poi si veda il risultato.