L'opionione Ferrara: "Strana la gestione di Ouali e Goncalves. E le vaghe spiegazioni sono i soliti luoghi comuni"

Ferrara critica apertamente Vanoli per la gestione di Oulai e Gonçalves: scelte poco chiare e spiegazioni vaghe, che rischiano di nascondere più di qualche contraddizione

Strana la vita. Vi ricordate quando Fabio Paratici e Andrea Agnelli sfidavano il Franchi prima di Fiorentina-Juventus? I due facevano un giro di campo sommersi dai fischi. Chissà se in queste ore l’ex bianconero ripensa a quei giorni. Normale il fatto che un manager cambi maglia, fa parte del gioco. E poi quella Juventus non c’è più. Era arrogante, vincente, potente. Questa era la sua storia. Adesso, invece, è una squadra “normale” piena di problemi. Non che la Fiorentina non ne abbia, sia chiaro. Infatti questa volta è una sfida tra due deluse che hanno da poco ripreso un po’ di ossigeno. Spalletti vive e lavora con il fantasma di Antonio Conte che gli soffia sul collo.

Vlahovic, strappato a Firenze proprio dall’attuale messiah del viola park, se n’è andato altrove e la classifica non è per niente entusiasmante. Nonostante questo la partita di domani sera resta qualcosa di speciale. E così sempre sarà e non c’è bisogno di spiegare perché. In questi giorni tornano alla mente quei frammenti di storia sempre utili in questi casi: il gol di Alessio Tendi, Mareggini che para il rigore a De Agostini nel giorno del ritorno di Baggio a Firenze e poi tanti altri, senza dimenticare il ribaltone con la tripletta di Pepito. Vabbè, di piccoli momenti di grande felicità ce ne sono tanti. Potemmo anche aggiungere il gol di Desolati di un 7 aprile del ’73, quello che tolse ai bianconeri le ultime speranze di scudetto.

Ma tornando al presente è indubbio che questi giorni siano stati affollati da mille discorsi a proposito della strana gestione che Vanoli fa di Oulai e del mitico Pedro, piedi e cervello di altra categoria. Premesso che un allenatore è responsabile nel bene e nel male delle sue scelte, la cosa strana in questa vicenda riguarda il fatto che nel caso dell’ivoriano sia la società che il tecnico invece di affidarsi ai soliti luoghi comuni, ogni volta cerchino spiegazioni abbastanza vaghe.

Prima la questione della lingua, come se il francese sia uno strano dialetto degli inuit e poi nebbiose allusioni a comportamenti non ben definiti.

La storia ricorda quella del compagno di classe dal carattere originale che alla fine diventa il capro espiatorio della classe. Chiunque faccia “casino” il maestro comunque se la prende sempre con lui. Qualsiasi sia la formazione di domani sera Vanoli una cosa ce l’ha ben chiara in testa: una vittoria sulla Juventus e lui può vivere tranquillo per un po’. E non sarà solo una questione di classifica.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione