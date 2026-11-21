L'opinione Ferrara: "Oulai deve giocare con continuità. Grande Franchino, facci sognare! Ne abbiamo un disperato bisogno"

Secondo il giornalista Benedetto Ferrara, dopo il gol con la nazionale, Oulai meriterebbe di giocare titolare con continuità

Dopo l'ennesima sosta, la Fiorentina ricomincia da Monza, nella speranza di iniziare finalmente un campionato degno di questo nome. La squadra di Vanoli inaugurerà la terza maglia, quella che ha fatto tanto parlare di sé per via dei riferimenti pisani che ai fiorentini hanno dato un po' fastidio. La croce di Pisa, il riferimento alla sezione aurea di Fibonacci, matematico pisano, quello autore di una formula decodificabile solo da menti brillanti che vanno oltre il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Dando un'occhiata alle infinite equazioni che hanno generato questa intuizione a un certo punto spunta il numero 1,618 che, secondo i calcoli degli studiosi della Viola Park University e dei fautori della sezione aurea del bar Marisa, potrebbe rappresentare più o meno il numero di gol incassati a partita (versione ottimista). Va detto che lo sponsor tecnico, in un comunicato supercazzola, ci ha tenuto a precisare che in realtà si trattava di omaggiare Brunelleschi, l'arte e la bellezza di Firenze, capitale mondiale del Rinascimento (e dei B&B). Insomma, in assenza di un campanile di Giotto pendente, dimentichiamoci di questa polemica e ricordiamoci le due regole della fisica che ci ispirano. La prima: all'uscita di ogni nuova maglia corrisponde una forza uguale e contraria che si sintetizza in tre parole: un mi garba. La seconda: se a Monza la Fiorentina vince con la terza maglia la polemica si sgonfierà immediatamente. Altrimenti arrivederci e grazie. Siamo gente pratica, noi.

Sosta brillante per i due giovani ragazzi di casa Fiorentina. Oulai entra nel finale e salva la sua nazionale con un gol d'autore. Con l'Argentina Mastantuono segna una doppietta fantastica. Vanoli forse si starà convincendo che l'ivoriano merita di giocare titolare. Andrà pure disciplinato tatticamente, ma considerato il fatto che quelli disciplinati non è che fino a oggi abbiano fatto un granchè, prima che cada in depressione Oulai dovrà vestire una maglia da titolare con continuità. Su Franchino poco da dire. Non esiste niente di più rock&roll di lui, in questa Fiorentina. Assoli figli della fantasia, garra da batterista hard rock, ogni foto che pubblica cui social potrebbe essere la copertina della rivista Rolling Stone. Grande Franchino, facci sognare. Ne abbiamo un disperato bisogno.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione