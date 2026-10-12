Ferrara: "La Fiorentina è stata travolta, Vanoli non deve far rivivere lo scorso anno a Firenze"

Il giornalista ha commentato la sconfitta viola col Genova

Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto ai microfoni di RTV38, ha analizzato con toni critici il passo falso dei viola al Ferraris contro il Genoa.

L'atteggiamento iniziale

"Abbiamo atteso tre settimane per poi restare profondamente delusi", ha esordito Ferrara. "L'avvio di gara ha evidenziato una formazione fragile, priva di ritmo e poco concentrata. Pur sapendo che il Genoa si giocava tantissimo, la risposta sul piano dell'intensità è stata deludente. Il limite principale riguarda la motivazione: era ampiamente prevedibile la loro pressione alta, eppure la Fiorentina si è fatta letteralmente travolgere."

Le scelte tattiche e la formazione

"È una squadra costruita per difendersi e ripartire? L'inserimento di Beto andava proprio in quella direzione, nella speranza di sfruttare il contropiede. Un'opzione che lascia più di un dubbio, visto che l'attaccante non appariva in grandi condizioni, anche se della prestazione di ieri c'è ben poco da salvare. Sorprende piuttosto l'esclusione di Pellegrino, che si è allenato regolarmente in gruppo per tre settimane e ha già dimostrato di avere il gol nel sangue."

Ambizioni e tenuta difensiva

"Chi punta a migliorare il piazzamento dello scorso anno e guarda alla zona Europa non può permettersi un approccio così superficiale: a Genova serviva ben altra cattiveria agonistica. Il primo traguardo da raggiungere resta la solidità difensiva, dato che la squadra continua a subire reti con troppa facilità e in modi quasi grotteschi. Manca coordinazione nel reparto, ma è soprattutto una questione di testa. Non a caso De Gea ha ricordato che con le grandi la squadra rende di più, proprio perché contro avversari di livello si creano più spazi per contropiedi efficaci."

Lo sguardo ai prossimi impegni